Новости Тайланда сегодня

Китайский Новый год 2017 в Тайланде В Тайланде отменено официальное празднование Китайского нового года с традиционными танцами льва и дракона, с уличными гуляньями и фейерверками, поскольку страна находится в трауре и скорбит о кончине Его Величества Пумипона Адульядета.

Ярмарка туризма Тайланда открывается завтра в парке Люмпини Фестиваль Туризма в Таиланде – это впечатляющие красочные события, которые проводятся с величайшим размахом и зрелищностью и, счастливчики те туристы, которые посещают страну в это время и могут заглянуть на ярмарку.

Китайские традиции Китайского Нового года Меньше недели остается до Нового года по китайскому стилю. Китайский Новый год, с началом которого наступает год Петуха, отмечается в Азии в 2017 году с 28 января. Праздничная неделя длится от 3 до 14 дней.

Возрождение Паттайи Паттайя намерена вернуть упущенные возможности и исправить допущенные ошибки – многие интересные проекты возрождаются на курорте.

Январь дарит бесплатные путешествия на пароме между Паттайей и Хуа Хином Компания считает справедливым продление новогодней акции на паромные поездки между курортами, поскольку штормовая погода в Сиамском заливе помешала провести навигацию в срок.