Новости Тайланда сегодня

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Российско-Тайские отношения 120 лет — история одной дружбы
Вокруг света по Тайланду
Вокруг света по Тайланду
Все верно. Мы предлагаем совершить кругосветный тур, путешествуя по Таиланду. Мастерство художников не в счёт, главный архитектор – природа, чуть-чуть смекалки и человеческого таланта.
Тайское время: Два диких слона переезжают в национальный парк
Тайское время: Два диких слона переезжают в национальный парк
Два диких слона, которые почти полгода проводили диверсионные вылазки на фруктовые фермы в провинции Наратхиват, отправляются на новое место жительства – в национальный парк Банг Лонг.
120 лет российско-таиландских отношений: история и мифы
120 лет российско-таиландских отношений: история и мифы
Новый 2017 год – это год 120-летия дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Отношения двух наших стран изначально строились на взаимном уважении, и развивались на этой основе всегда, даже когда волею судеб страны оказались "по разные стороны баррикад" в период "холодной войны".
Идеи развития Джомтьена в Паттайе
Идеи развития Джомтьена в Паттайе
Полюбившийся туристам, инвесторам и девелоперам юг курорта, в скором времени ожидают перемены.
Юг Таиланда готовится к новой волне осадков
Юг Таиланда готовится к новой волне осадков
С 16 по 20 января национальный метеоцентр прогнозирует сильные ливни в 12-ти истерзанных наводнениями провинциях на юге страны.
Выбирайте морепродукты правильно
Выбирайте морепродукты правильно
Министерство здравоохранения предупреждает покупателей о недобросовестных продавцах морепродуктов на рынках Паттайи.
Туризм
понедельник, 16 января
Вокруг света по Тайланду
Нация
понедельник, 16 января
Тайское время: Два диких слона переезжают в национальный парк
Российско-тайские отношения
понедельник, 16 января
120 лет российско-таиландских отношений: история и мифы
Государство
воскресенье, 15 января
Идеи развития Джомтьена в Паттайе
Метео
воскресенье, 15 января
Юг Таиланда готовится к новой волне осадков
Туризм
воскресенье, 15 января
Выбирайте морепродукты правильно
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Новости Тайланда сегодня

Азия
суббота, 24 декабря
Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
среда, 14 декабря
Новый король Малайзии султан Мухаммед V
среда, 23 ноября
Ступа Боднатх в Непале открыта для посетителей
суббота, 19 ноября
В Перу начинается саммит АТЭС
суббота, 29 октября
Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о Его Величестве Пумипоне Адульядете короле Таиланда
среда, 26 октября
Лидеры CLMV предлагают ведение торговли в местной валюте, минуя доллар США
четверг, 12 января
Проект высокоскоростной железной дороги Бангкок — Хуа Хин
Проект новой высокоскоростной железной дороги Бангкок — Хуа Хин подразумевает строительство новой отдельной ветки. Это делается с целью сохранения уникального Королевского вокзала, которому почти 100 лет.
Российско-тайские отношения
четверг, 5 января
Рецепт дружбы
четверг, 5 января
2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
понедельник, 2 января
Посол России в Таиланде поздравил Его Величество короля Таиланда с Новым годом
суббота, 24 декабря
Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
пятница, 23 декабря
В Бангкоке соболезнуют в связи с убийством российского Посла в Турции
четверг, 22 декабря
Thai Airways возобновил полеты между Москвой и Бангкоком
понедельник, 16 января
120 лет российско-таиландских отношений: история и мифы
Новый 2017 год – это год 120-летия дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Отношения двух наших стран изначально строились на взаимном уважении, и развивались на этой основе всегда, даже когда волею судеб страны оказались "по разные стороны баррикад" в период "холодной войны".
Туризм
воскресенье, 15 января
Выбирайте морепродукты правильно
суббота, 14 января
А вы уже были на искусственном острове Тайланда?
воскресенье, 8 января
Пирс Бали Хай в Паттайе – отправная точка путешествия по островам
воскресенье, 8 января
Музей в Паттайе буддийского ада
воскресенье, 8 января
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
понедельник, 16 января
Вокруг света по Тайланду
Все верно. Мы предлагаем совершить кругосветный тур, путешествуя по Таиланду. Мастерство художников не в счёт, главный архитектор – природа, чуть-чуть смекалки и человеческого таланта.
Государство
суббота, 14 января
На авиа-шоу в Таиланде разбился истребитель
воскресенье, 8 января
Армия и общество помогают пострадавшим от наводнения
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
пятница, 6 января
Тайланд готовится к военному параду на День армии
пятница, 6 января
Эскорт для парома: военный фрегат сопровождает паром Паттайя-Хуа Хин
четверг, 5 января
2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
воскресенье, 15 января
Идеи развития Джомтьена в Паттайе
Полюбившийся туристам, инвесторам и девелоперам юг курорта, в скором времени ожидают перемены.
Бизнес
среда, 14 декабря
Шикарные и роскошные: Второе яхт-шоу в Тайланде
вторник, 13 декабря
CAT запускает подводную кабельную систему сверхскоростного интернета в Тайланде
воскресенье, 11 декабря
The Cloud – новое украшение, которое примеряет Паттайя
четверг, 1 декабря
В Паттайю! Полный вперёд!
воскресенье, 13 ноября
Тайланд проектирует канал через Малайский полуостров
пятница, 21 октября
Банк Таиланда: Современные банкноты остаются в использовании
четверг, 5 января
Рецепт дружбы
Светлый, добрый и праздничный материал корреспондента 5 канала-Россия Дмитрия Кулько о российско-тайских отношениях в политике, бизнесе и на кухне, в котором он беседует с тайским дипломатом, российским бизнесменом и су шефом российского ресторана тайской кухни.
Культура
суббота, 31 декабря
Счастливого Нового года, дорогие друзья!
воскресенье, 25 декабря
Счастливого Рождества!
четверг, 29 сентября
Сокровища Таиланда – Белый храм Ват Ронг Кхун
понедельник, 19 сентября
36 часов в Ча Аме
среда, 20 июля
Будда Гаутама: Все вы идёте к истине различными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас...
воскресенье, 1 мая
Со светлым праздником Пасхи и Первомаем, дорогие друзья!
пятница, 6 января
Сочельник – Канун Рождества Христова
Вот-вот и загорится на небе Первая звезда, которая возвестит о Рождении Сына Божьего. Последуем и мы за светом Вифлеемской звезды, как более 2 тысяч лет назад отправились восточные волхвы.
Метео
воскресенье, 8 января
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
среда, 4 января
Ненастная погода на юге Таиланда сохраняется
понедельник, 5 декабря
Самуи и Ко Панган объявлены зонами стихийного бедствия из-за циклона на юге Тайланда
понедельник, 5 декабря
Штормовое предупреждение выдано для Пхукета
воскресенье, 4 декабря
Сильные ливни на юге Тайланда
воскресенье, 15 января
Юг Таиланда готовится к новой волне осадков
С 16 по 20 января национальный метеоцентр прогнозирует сильные ливни в 12-ти истерзанных наводнениями провинциях на юге страны.
Видео
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На авиа-шоу в Таиланде разбился истребитель
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Тайланд готовится к военному параду на День армии
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Рецепт дружбы
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2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
Embedded thumbnail
Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
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Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
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Сочельник в пляжном клубе «Baraquda» в Паттайе
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Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
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Российские выставки в Таиланде
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Мини город - самая новая достопримечательность Бангкока
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Сколько лет Паттайе?
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Русский Православный хор исполнил Королевский гимн в память о Его Величестве
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Visit Russia: Это будет потрясающее путешествие
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Торжественное шествие слонов к Большому дворцу