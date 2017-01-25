Новости Тайланда сегодня

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Российско-Тайские отношения 120 лет — история одной дружбы
Фото дня: Новорожденные присоединяются к празднованию Лунного Нового года
Фото дня: Новорожденные присоединяются к празднованию Лунного Нового года
Трогательная акция персонала больницы Паоло Чокчай в Тайланде – все малыши, родившиеся 28 и 29 января, были одеты в костюмчики цыплят.
Тайланд пытается сохранить Ко Рача от вандалов и браконьеров
Тайланд пытается сохранить Ко Рача от вандалов и браконьеров
Новые, строгие к людям и гуманные к природе, правила поведения на острове Рача будут оглашаться всем туристам на английском, тайском, русском и китайском языках.
Китайский Новый год 2017 в Тайланде
Китайский Новый год 2017 в Тайланде
В Тайланде отменено официальное празднование Китайского нового года с традиционными танцами льва и дракона, с уличными гуляньями и фейерверками, поскольку страна находится в трауре и скорбит о кончине Его Величества Пумипона Адульядета.
Ярмарка туризма Тайланда открывается завтра в парке Люмпини
Ярмарка туризма Тайланда открывается завтра в парке Люмпини
Фестиваль Туризма в Таиланде – это впечатляющие красочные события, которые проводятся с величайшим размахом и зрелищностью и, счастливчики те туристы, которые посещают страну в это время и могут заглянуть на ярмарку.
Китайские традиции Китайского Нового года
Китайские традиции Китайского Нового года
Меньше недели остается до Нового года по китайскому стилю. Китайский Новый год, с началом которого наступает год Петуха, отмечается в Азии в 2017 году с 28 января. Праздничная неделя длится от 3 до 14 дней.
Возрождение Паттайи
Возрождение Паттайи
Паттайя намерена вернуть упущенные возможности и исправить допущенные ошибки – многие интересные проекты возрождаются на курорте.
Нация
воскресенье, 29 января
Фото дня: Новорожденные присоединяются к празднованию Лунного Нового года
Туризм
воскресенье, 29 января
Тайланд пытается сохранить Ко Рача от вандалов и браконьеров
Туризм
среда, 25 января
Китайский Новый год 2017 в Тайланде
Туризм
вторник, 24 января
Ярмарка туризма Тайланда открывается завтра в парке Люмпини
Туризм
воскресенье, 22 января
Китайские традиции Китайского Нового года
Государство
суббота, 21 января
Возрождение Паттайи
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Новости Тайланда сегодня

Азия
среда, 18 января
Плавучий мост Анкор Вата
четверг, 12 января
Проект высокоскоростной железной дороги Бангкок — Хуа Хин
суббота, 24 декабря
Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
среда, 14 декабря
Новый король Малайзии султан Мухаммед V
среда, 23 ноября
Ступа Боднатх в Непале открыта для посетителей
суббота, 19 ноября
В Перу начинается саммит АТЭС
пятница, 20 января
Тет – вьетнамский Новый год
В тени всеобъемлющего китайского Нового года, вьетнамский Новый год – Тет, имеет свои традиции, пересекающиеся с китайскими легендами.
Российско-тайские отношения
четверг, 5 января
Рецепт дружбы
четверг, 5 января
2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
понедельник, 2 января
Посол России в Таиланде поздравил Его Величество короля Таиланда с Новым годом
суббота, 24 декабря
Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
пятница, 23 декабря
В Бангкоке соболезнуют в связи с убийством российского Посла в Турции
четверг, 22 декабря
Thai Airways возобновил полеты между Москвой и Бангкоком
понедельник, 16 января
120 лет российско-таиландских отношений: история и мифы
Новый 2017 год – это год 120-летия дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Отношения двух наших стран изначально строились на взаимном уважении, и развивались на этой основе всегда, даже когда волею судеб страны оказались "по разные стороны баррикад" в период "холодной войны".
Туризм
среда, 25 января
Китайский Новый год 2017 в Тайланде
вторник, 24 января
Ярмарка туризма Тайланда открывается завтра в парке Люмпини
воскресенье, 22 января
Китайские традиции Китайского Нового года
суббота, 21 января
Январь дарит бесплатные путешествия на пароме между Паттайей и Хуа Хином
пятница, 20 января
В Тайланде восстановлено железнодорожное движение в южном направлении
пятница, 20 января
Северо-восток Тайланда - идеальное путешествие 2017
воскресенье, 29 января
Тайланд пытается сохранить Ко Рача от вандалов и браконьеров
Новые, строгие к людям и гуманные к природе, правила поведения на острове Рача будут оглашаться всем туристам на английском, тайском, русском и китайском языках.
Государство
вторник, 17 января
Предупреждение о вероятности оползней в связи с ненастьем на юге Тайланда
воскресенье, 15 января
Идеи развития Джомтьена в Паттайе
суббота, 14 января
На авиа-шоу в Таиланде разбился истребитель
воскресенье, 8 января
Армия и общество помогают пострадавшим от наводнения
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
пятница, 6 января
Тайланд готовится к военному параду на День армии
суббота, 21 января
Возрождение Паттайи
Паттайя намерена вернуть упущенные возможности и исправить допущенные ошибки – многие интересные проекты возрождаются на курорте.
Бизнес
четверг, 5 января
Рецепт дружбы
среда, 14 декабря
Шикарные и роскошные: Второе яхт-шоу в Тайланде
вторник, 13 декабря
CAT запускает подводную кабельную систему сверхскоростного интернета в Тайланде
воскресенье, 11 декабря
The Cloud – новое украшение, которое примеряет Паттайя
четверг, 1 декабря
В Паттайю! Полный вперёд!
воскресенье, 13 ноября
Тайланд проектирует канал через Малайский полуостров
пятница, 20 января
Банкиры прогнозируют колебания курса бата в 2017 году
Руководители коммерческих банков Тайланда прогнозируют более сильные колебания тайской валюты по сравнению с минувшим годом из-за неопределённости в отношение политики нового президента США.
Культура
суббота, 31 декабря
Счастливого Нового года, дорогие друзья!
воскресенье, 25 декабря
Счастливого Рождества!
четверг, 29 сентября
Сокровища Таиланда – Белый храм Ват Ронг Кхун
понедельник, 19 сентября
36 часов в Ча Аме
среда, 20 июля
Будда Гаутама: Все вы идёте к истине различными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас...
воскресенье, 1 мая
Со светлым праздником Пасхи и Первомаем, дорогие друзья!
пятница, 6 января
Сочельник – Канун Рождества Христова
Вот-вот и загорится на небе Первая звезда, которая возвестит о Рождении Сына Божьего. Последуем и мы за светом Вифлеемской звезды, как более 2 тысяч лет назад отправились восточные волхвы.
Метео
воскресенье, 8 января
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
среда, 4 января
Ненастная погода на юге Таиланда сохраняется
понедельник, 5 декабря
Самуи и Ко Панган объявлены зонами стихийного бедствия из-за циклона на юге Тайланда
понедельник, 5 декабря
Штормовое предупреждение выдано для Пхукета
воскресенье, 4 декабря
Сильные ливни на юге Тайланда
воскресенье, 15 января
Юг Таиланда готовится к новой волне осадков
С 16 по 20 января национальный метеоцентр прогнозирует сильные ливни в 12-ти истерзанных наводнениями провинциях на юге страны.
Видео
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На авиа-шоу в Таиланде разбился истребитель
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Тайланд готовится к военному параду на День армии
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Рецепт дружбы
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2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
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Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
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Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
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Сочельник в пляжном клубе «Baraquda» в Паттайе
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Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
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Российские выставки в Таиланде
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Мини город - самая новая достопримечательность Бангкока
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Сколько лет Паттайе?
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Русский Православный хор исполнил Королевский гимн в память о Его Величестве
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Visit Russia: Это будет потрясающее путешествие
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Торжественное шествие слонов к Большому дворцу