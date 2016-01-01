Новости Тайланда сегодня

Бангкок Паттайя Пхукет Самуи
Пхукет
+28.7
прогноз
Курс бата
посчитать
Новости Таиланда
Туризм Азия Бизнес Государство Культура Метео Thai Style
Исследуем Таиланд
Видео Виртуальный тур Транспорт Фрукты
Российско-Тайские отношения 120 лет — история одной дружбы
Счастливого Нового года, дорогие друзья!
Счастливого Нового года, дорогие друзья!
Есть еще время разгадать то, что было загадано на 2016 год и подготовиться к загадыванию новых желаний и мечт.
Обратный отсчет Нового года в Паттайе
Обратный отсчет Нового года в Паттайе
Главные события новогодней ночи в Паттайе смещаются на север – Обратный отсчет пройдет на Наклыа.
Новогодняя ночь на Пхукете
Новогодняя ночь на Пхукете
Обратный отсчёт Нового года на Пхукете традиционно проводится на Патонге.
Главные изображения Будды выставлены в Национальном музее в Бангкоке
Главные изображения Будды выставлены в Национальном музее в Бангкоке
Министерство культуры Тайланда организовало выставку наиболее важных изображений Будды, созданных в разное время и обладающих особенной энергетикой.
Азия готовится встречать Новый 2017 год
Азия готовится встречать Новый 2017 год
Далай Лама в костюме Деда Мороза, сингапурский плотник, создающий на собственные деньги новогодний пейзаж, подготовка площадок для новогодних молитв в буддийских храмах - признаки приближающегося праздника в календаре планеты.
Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
В качестве новогоднего подарка Тайланд дарит иностранным и местный туристам 2 недели бесплатного путешествия между двумя приморскими курортами.
Культура
суббота, 31 декабря
Счастливого Нового года, дорогие друзья!
Туризм
суббота, 31 декабря
Обратный отсчет Нового года в Паттайе
Туризм
суббота, 31 декабря
Новогодняя ночь на Пхукете
Туризм
пятница, 30 декабря
Главные изображения Будды выставлены в Национальном музее в Бангкоке
Туризм
пятница, 30 декабря
Азия готовится встречать Новый 2017 год
Туризм
четверг, 29 декабря
Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
Интересно
Отдых
По месяцам
14
Развлечения
48
Тайская кухня
24
Фестивали
60
Особенности
29
Муай Тай
6
Острова
Пхукет
16
Паттайя
11
Самуи
10
Краби
12
Транг
13
Самое-самое
Направления
37
Необычное
21
Пляжи
9
Цены
Продукты
11
Рынки
9
Фрукты
11
Отдых
15

Новости Тайланда сегодня

Азия
среда, 14 декабря
Новый король Малайзии султан Мухаммед V
среда, 23 ноября
Ступа Боднатх в Непале открыта для посетителей
суббота, 19 ноября
В Перу начинается саммит АТЭС
суббота, 29 октября
Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о Его Величестве Пумипоне Адульядете короле Таиланда
среда, 26 октября
Лидеры CLMV предлагают ведение торговли в местной валюте, минуя доллар США
четверг, 20 октября
Мьянма: Гигантский нефрит слишком крупный, чтобы сдвинуться с места
суббота, 24 декабря
Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
Почти 100 лет назад русский физик создал музыкальный инструмент, играть на котором можно не касаясь его. В 1999 году японский поклонник создал самый большой оркестр, исполняющий музыку на футуристическом инструменте, поместив его в матрёшку.
Российско-тайские отношения
пятница, 23 декабря
В Бангкоке соболезнуют в связи с убийством российского Посла в Турции
четверг, 22 декабря
Thai Airways возобновил полеты между Москвой и Бангкоком
среда, 21 декабря
Три года сотрудничеству RBTH и The Nation
пятница, 16 декабря
Российские выставки в Таиланде
среда, 14 декабря
Встреча Российского Посла с Командующим сухопутными войсками Королевских ВС Тайланда
вторник, 13 декабря
Кирилл Барский: Мы пишем, как писатели
суббота, 24 декабря
Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
«Посол Барский рассказывает о возможностях роста двусторонней торговли, делится планами празднования 120-летия российско-тайских отношений, вспоминает о его встрече с Путиным и говорит о любви к искусству», анонсирует свое интервью репортёр тайского издания Khaosod English г-жа Асари Тхайтракулпанич.
Туризм
суббота, 31 декабря
Новогодняя ночь на Пхукете
пятница, 30 декабря
Главные изображения Будды выставлены в Национальном музее в Бангкоке
пятница, 30 декабря
Азия готовится встречать Новый 2017 год
четверг, 29 декабря
Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
воскресенье, 25 декабря
Тайланд открывает новые яхтенные маршруты
суббота, 24 декабря
Сочельник в пляжном клубе «Baraquda» в Паттайе
суббота, 31 декабря
Обратный отсчет Нового года в Паттайе
Главные события новогодней ночи в Паттайе смещаются на север – Обратный отсчет пройдет на Наклыа.
Государство
четверг, 22 декабря
Фоторепортаж: Торжественное открытие автодорожного тоннеля на Пхукете
среда, 21 декабря
Тайланд обеспечивает меры безопасности на новогодние праздники
понедельник, 12 декабря
Ночь музеев 2016 в Тайланде – В память о Великом Раме IX
суббота, 10 декабря
Королевский визит на Краби
суббота, 10 декабря
Вся Королевская рать
суббота, 10 декабря
Сколько лет Паттайе?
четверг, 22 декабря
Thai Airways возобновил полеты между Москвой и Бангкоком
Первый после возобновления полетов рейс Thai Airways вылетел из аэропорта Домодедово 15 декабря 2016 года в 19:04 по московскому времени.
Бизнес
вторник, 13 декабря
CAT запускает подводную кабельную систему сверхскоростного интернета в Тайланде
воскресенье, 11 декабря
The Cloud – новое украшение, которое примеряет Паттайя
четверг, 1 декабря
В Паттайю! Полный вперёд!
воскресенье, 13 ноября
Тайланд проектирует канал через Малайский полуостров
пятница, 21 октября
Банк Таиланда: Современные банкноты остаются в использовании
пятница, 14 октября
Банк Таиланда наблюдает относительную стабильность рынка
среда, 14 декабря
Шикарные и роскошные: Второе яхт-шоу в Тайланде
Демонстрация растущей энергии морского туризма на Пхукете – шоу яхт на фоне потрясающих пейзажей Андаманского побережья.
Культура
воскресенье, 25 декабря
Счастливого Рождества!
четверг, 29 сентября
Сокровища Таиланда – Белый храм Ват Ронг Кхун
понедельник, 19 сентября
36 часов в Ча Аме
среда, 20 июля
Будда Гаутама: Все вы идёте к истине различными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас...
воскресенье, 1 мая
Со светлым праздником Пасхи и Первомаем, дорогие друзья!
пятница, 15 апреля
Тайско-германская романтическая драма «Девушка Патонга» завоевала Грэмми
суббота, 31 декабря
Счастливого Нового года, дорогие друзья!
Есть еще время разгадать то, что было загадано на 2016 год и подготовиться к загадыванию новых желаний и мечт.
Метео
понедельник, 5 декабря
Штормовое предупреждение выдано для Пхукета
воскресенье, 4 декабря
Сильные ливни на юге Тайланда
суббота, 3 декабря
Штормовое предупреждение для южных провинций Тайланда
среда, 30 ноября
Красные флаги на пляжах Самуи
воскресенье, 6 ноября
Дожди и похолодание в Тайланде на будущей неделе
пятница, 4 ноября
Сильные ливни и наводнения на Пхукете
понедельник, 5 декабря
Самуи и Ко Панган объявлены зонами стихийного бедствия из-за циклона на юге Тайланда
Ко Самуи и Ко Панган вошли в список зон бедствия, а сильный дождь продолжает истязать два курортных острова наряду с другими районами в Сурат Тани и другими южными провинциями.
Видео
Embedded thumbnail
Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
Embedded thumbnail
Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
Embedded thumbnail
Сочельник в пляжном клубе «Baraquda» в Паттайе
Embedded thumbnail
Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
Embedded thumbnail
Российские выставки в Таиланде
Embedded thumbnail
Мини город - самая новая достопримечательность Бангкока
Embedded thumbnail
Сколько лет Паттайе?
Embedded thumbnail
Русский Православный хор исполнил Королевский гимн в память о Его Величестве
Embedded thumbnail
Visit Russia: Это будет потрясающее путешествие
Embedded thumbnail
Торжественное шествие слонов к Большому дворцу
Embedded thumbnail
Миллионы тайцев исполняют Королевский гимн в честь памяти о Его Величестве Пумипоне Адульядете
Embedded thumbnail
20-ти летняя виза в Тайланд за покупку квартиры в Паттайе?
Embedded thumbnail
Воспоминания о королевском пути
Embedded thumbnail
Информация Бюро королевского двора о траурных церемониях в Бангкоке