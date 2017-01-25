Новости Тайланда сегодня

Новый 2017 год – это год 120-летия дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Отношения двух наших стран изначально строились на взаимном уважении, и развивались на этой основе всегда, даже когда волею судеб страны оказались "по разные стороны баррикад" в период "холодной войны".