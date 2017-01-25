Новости Тайланда сегодня

Пирс Бали Хай в Паттайе – отправная точка путешествия по островам В Хуа Хин, на Ко Лан или Ко Чанг, на пароме или быстроходном катере - любая морская прогулка начинается с главного причала курорта – с пирса Бали Хай в центре Паттайи.

Музей в Паттайе буддийского ада Спрятанный внизу заросшей дороги в деревне Бан Саен, находится любопытный музей Thailand Hell Horror Park — гобелен сюрреалистического ужаса.

Армия и общество помогают пострадавшим от наводнения «Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча приказал войскам отправиться в южные провинции, чтобы помочь людям, пострадавшим от наводнения», сказал представитель армии полковник Винтай Сувари.

Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня Сильный северо-восточный муссон в Сиамском заливе и Андаманском море в тандеме с зоной низкого давления, распространяющейся с гор принесут больше осадков в 13 южных провинций Таиланда.

Сочельник – Канун Рождества Христова Вот-вот и загорится на небе Первая звезда, которая возвестит о Рождении Сына Божьего. Последуем и мы за светом Вифлеемской звезды, как более 2 тысяч лет назад отправились восточные волхвы.