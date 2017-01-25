Новости Тайланда сегодня

Паттайя намерена вернуть упущенные возможности и исправить допущенные ошибки – многие интересные проекты возрождаются на курорте.
Компания считает справедливым продление новогодней акции на паромные поездки между курортами, поскольку штормовая погода в Сиамском заливе помешала провести навигацию в срок.
100 дней прошло со дня кончины короля Таиланда Пумипона Адульядета. В память о великом монархе 20 января состоялись торжественные службы в буддийских храмах, правительственных учреждениях и частных компаниях.
В тени всеобъемлющего китайского Нового года, вьетнамский Новый год – Тет, имеет свои традиции, пересекающиеся с китайскими легендами.
Руководители коммерческих банков Тайланда прогнозируют более сильные колебания тайской валюты по сравнению с минувшим годом из-за неопределённости в отношение политики нового президента США.
Порядка 90% рейсов в южном направлении выполняются согласно расписанию. С 19 января движение по всем маршрутам восстановлено, к 24 января будет восстановлено движение поездов в провинцию Накхонситхаммарат.