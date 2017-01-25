Новости Тайланда сегодня

Вокруг света по Тайланду Все верно. Мы предлагаем совершить кругосветный тур, путешествуя по Таиланду. Мастерство художников не в счёт, главный архитектор – природа, чуть-чуть смекалки и человеческого таланта.

Тайское время: Два диких слона переезжают в национальный парк Два диких слона, которые почти полгода проводили диверсионные вылазки на фруктовые фермы в провинции Наратхиват, отправляются на новое место жительства – в национальный парк Банг Лонг.

120 лет российско-таиландских отношений: история и мифы Новый 2017 год – это год 120-летия дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Отношения двух наших стран изначально строились на взаимном уважении, и развивались на этой основе всегда, даже когда волею судеб страны оказались "по разные стороны баррикад" в период "холодной войны".

Идеи развития Джомтьена в Паттайе Полюбившийся туристам, инвесторам и девелоперам юг курорта, в скором времени ожидают перемены.

Юг Таиланда готовится к новой волне осадков С 16 по 20 января национальный метеоцентр прогнозирует сильные ливни в 12-ти истерзанных наводнениями провинциях на юге страны.