Новости Тайланда сегодня

С 3 по 5 февраля Паттайя становится хозяйкой нового фестиваля современного искусства.
В общей сложности 114 землетрясений, большинство с магнитудой около 3 баллов по шкале Рихтера зафиксированы в шести северных провинциях в январе, согласно отчета Бюро Департамента сейсмологии Чанг Мая.
Правительство Тайланда уделяет особое внимание развитию туристического сектора страны и намерено поддерживать его рост.
1 февраля 200 российских туристов эскортированы военными моряками с Ко Рин, острова рядом с Паттайей, на котором располагается военный полигон и его территория, соответственно, является закрытой для гражданских лиц.
Трогательная акция персонала больницы Паоло Чокчай в Тайланде – все малыши, родившиеся 28 и 29 января, были одеты в костюмчики цыплят.
Новые, строгие к людям и гуманные к природе, правила поведения на острове Рача будут оглашаться всем туристам на английском, тайском, русском и китайском языках.