Новости Тайланда сегодня

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Российско-Тайские отношения 120 лет — история одной дружбы
Пирс Бали Хай в Паттайе – отправная точка путешествия по островам
Пирс Бали Хай в Паттайе – отправная точка путешествия по островам
В Хуа Хин, на Ко Лан или Ко Чанг, на пароме или быстроходном катере - любая морская прогулка начинается с главного причала курорта – с пирса Бали Хай в центре Паттайи.
Музей в Паттайе буддийского ада
Музей в Паттайе буддийского ада
Спрятанный внизу заросшей дороги в деревне Бан Саен, находится любопытный музей Thailand Hell Horror Park — гобелен сюрреалистического ужаса.
Армия и общество помогают пострадавшим от наводнения
Армия и общество помогают пострадавшим от наводнения
«Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча приказал войскам отправиться в южные провинции, чтобы помочь людям, пострадавшим от наводнения», сказал представитель армии полковник Винтай Сувари.
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
Сильный северо-восточный муссон в Сиамском заливе и Андаманском море в тандеме с зоной низкого давления, распространяющейся с гор принесут больше осадков в 13 южных провинций Таиланда.
Сочельник – Канун Рождества Христова
Сочельник – Канун Рождества Христова
Вот-вот и загорится на небе Первая звезда, которая возвестит о Рождении Сына Божьего. Последуем и мы за светом Вифлеемской звезды, как более 2 тысяч лет назад отправились восточные волхвы.
Наводнения на юге Таиланда
Наводнения на юге Таиланда
Истерзанный проливными дождями юг страны переживает наводнения. Но по прогнозу синоптиков, дожди пойдут на убыль с сегодняшнего дня.
Туризм
воскресенье, 8 января
Пирс Бали Хай в Паттайе – отправная точка путешествия по островам
Туризм
воскресенье, 8 января
Музей в Паттайе буддийского ада
Государство
воскресенье, 8 января
Армия и общество помогают пострадавшим от наводнения
Туризм
воскресенье, 8 января
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
Культура
пятница, 6 января
Сочельник – Канун Рождества Христова
Туризм
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
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Новости Тайланда сегодня

Азия
среда, 14 декабря
Новый король Малайзии султан Мухаммед V
среда, 23 ноября
Ступа Боднатх в Непале открыта для посетителей
суббота, 19 ноября
В Перу начинается саммит АТЭС
суббота, 29 октября
Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о Его Величестве Пумипоне Адульядете короле Таиланда
среда, 26 октября
Лидеры CLMV предлагают ведение торговли в местной валюте, минуя доллар США
четверг, 20 октября
Мьянма: Гигантский нефрит слишком крупный, чтобы сдвинуться с места
суббота, 24 декабря
Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
Почти 100 лет назад русский физик создал музыкальный инструмент, играть на котором можно не касаясь его. В 1999 году японский поклонник создал самый большой оркестр, исполняющий музыку на футуристическом инструменте, поместив его в матрёшку.
Российско-тайские отношения
четверг, 5 января
2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
понедельник, 2 января
Посол России в Таиланде поздравил Его Величество короля Таиланда с Новым годом
суббота, 24 декабря
Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
пятница, 23 декабря
В Бангкоке соболезнуют в связи с убийством российского Посла в Турции
четверг, 22 декабря
Thai Airways возобновил полеты между Москвой и Бангкоком
среда, 21 декабря
Посольство Таиланда в Москве приветствует возобновление полётов между двумя столицами
четверг, 5 января
Рецепт дружбы
Светлый, добрый и праздничный материал корреспондента 5 канала-Россия Дмитрия Кулько о российско-тайских отношениях в политике, бизнесе и на кухне, в котором он беседует с тайским дипломатом, российским бизнесменом и су шефом российского ресторана тайской кухни.
Туризм
воскресенье, 8 января
Музей в Паттайе буддийского ада
воскресенье, 8 января
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
пятница, 6 января
Эскорт для парома: военный фрегат сопровождает паром Паттайя-Хуа Хин
четверг, 5 января
Рецепт дружбы
среда, 4 января
Ненастная погода на юге Таиланда сохраняется
воскресенье, 8 января
Пирс Бали Хай в Паттайе – отправная точка путешествия по островам
В Хуа Хин, на Ко Лан или Ко Чанг, на пароме или быстроходном катере - любая морская прогулка начинается с главного причала курорта – с пирса Бали Хай в центре Паттайи.
Государство
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
пятница, 6 января
Тайланд готовится к военному параду на День армии
пятница, 6 января
Эскорт для парома: военный фрегат сопровождает паром Паттайя-Хуа Хин
четверг, 5 января
2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
четверг, 22 декабря
Thai Airways возобновил полеты между Москвой и Бангкоком
четверг, 22 декабря
Фоторепортаж: Торжественное открытие автодорожного тоннеля на Пхукете
воскресенье, 8 января
Армия и общество помогают пострадавшим от наводнения
«Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча приказал войскам отправиться в южные провинции, чтобы помочь людям, пострадавшим от наводнения», сказал представитель армии полковник Винтай Сувари.
Бизнес
среда, 14 декабря
Шикарные и роскошные: Второе яхт-шоу в Тайланде
вторник, 13 декабря
CAT запускает подводную кабельную систему сверхскоростного интернета в Тайланде
воскресенье, 11 декабря
The Cloud – новое украшение, которое примеряет Паттайя
четверг, 1 декабря
В Паттайю! Полный вперёд!
воскресенье, 13 ноября
Тайланд проектирует канал через Малайский полуостров
пятница, 21 октября
Банк Таиланда: Современные банкноты остаются в использовании
четверг, 5 января
Рецепт дружбы
Светлый, добрый и праздничный материал корреспондента 5 канала-Россия Дмитрия Кулько о российско-тайских отношениях в политике, бизнесе и на кухне, в котором он беседует с тайским дипломатом, российским бизнесменом и су шефом российского ресторана тайской кухни.
Культура
суббота, 31 декабря
Счастливого Нового года, дорогие друзья!
воскресенье, 25 декабря
Счастливого Рождества!
четверг, 29 сентября
Сокровища Таиланда – Белый храм Ват Ронг Кхун
понедельник, 19 сентября
36 часов в Ча Аме
среда, 20 июля
Будда Гаутама: Все вы идёте к истине различными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас...
воскресенье, 1 мая
Со светлым праздником Пасхи и Первомаем, дорогие друзья!
пятница, 6 января
Сочельник – Канун Рождества Христова
Вот-вот и загорится на небе Первая звезда, которая возвестит о Рождении Сына Божьего. Последуем и мы за светом Вифлеемской звезды, как более 2 тысяч лет назад отправились восточные волхвы.
Метео
пятница, 6 января
Наводнения на юге Таиланда
среда, 4 января
Ненастная погода на юге Таиланда сохраняется
понедельник, 5 декабря
Самуи и Ко Панган объявлены зонами стихийного бедствия из-за циклона на юге Тайланда
понедельник, 5 декабря
Штормовое предупреждение выдано для Пхукета
воскресенье, 4 декабря
Сильные ливни на юге Тайланда
суббота, 3 декабря
Штормовое предупреждение для южных провинций Тайланда
воскресенье, 8 января
Метеопрогноз: Ожидается больше дождей на юге Таиланда в предстоящие 2 дня
Сильный северо-восточный муссон в Сиамском заливе и Андаманском море в тандеме с зоной низкого давления, распространяющейся с гор принесут больше осадков в 13 южных провинций Таиланда.
Видео
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Тайланд готовится к военному параду на День армии
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Рецепт дружбы
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2017 – год 120-ти летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом
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Первый паром между Паттайей и Хуа Хином отправляется 1 января
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Рождественская сказка: Неприкасаемая музыка
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Сочельник в пляжном клубе «Baraquda» в Паттайе
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Интервью Кирилла Барского тайскому изданию Khaosod English
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Российские выставки в Таиланде
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Мини город - самая новая достопримечательность Бангкока
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Сколько лет Паттайе?
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Русский Православный хор исполнил Королевский гимн в память о Его Величестве
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Visit Russia: Это будет потрясающее путешествие
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Торжественное шествие слонов к Большому дворцу
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Миллионы тайцев исполняют Королевский гимн в честь памяти о Его Величестве Пумипоне Адульядете