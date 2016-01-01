Новости Тайланда сегодня

Есть еще время разгадать то, что было загадано на 2016 год и подготовиться к загадыванию новых желаний и мечт.
Главные события новогодней ночи в Паттайе смещаются на север – Обратный отсчет пройдет на Наклыа.
Обратный отсчёт Нового года на Пхукете традиционно проводится на Патонге.
Министерство культуры Тайланда организовало выставку наиболее важных изображений Будды, созданных в разное время и обладающих особенной энергетикой.
Далай Лама в костюме Деда Мороза, сингапурский плотник, создающий на собственные деньги новогодний пейзаж, подготовка площадок для новогодних молитв в буддийских храмах - признаки приближающегося праздника в календаре планеты.
В качестве новогоднего подарка Тайланд дарит иностранным и местный туристам 2 недели бесплатного путешествия между двумя приморскими курортами.